Roy Paci, l’ospite di Fulminacci al Festival di Sanremo 2021

Chi è Roy Paci, l’ospite che duetta con Fulminacci e Valerio Lundini nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo 2021, in onda stasera, giovedì 4 marzo, su Rai 1? Si tratta di un trombettista, cantante, compositore e produttore discografico. Rosario Paci, detto Roy, nasce ad Augusta il 16 settembre del 1969.

Roy Paci si appassiona alla musica sin da piccolo e, dopo aver studiato pianoforte, all’età di 10 anni inizia a suonare la tromba, unendosi alla banda del suo paese. A 13 anni già suona in diversi gruppi jazz, mentre nel 1990 si trasferisce in Sud America dove suona con la Big Band degli Stato Argentina.

Rientrato in Italia, dopo aver fatto tappa anche in Senegal, suona per alcuni anni con i Persiana Jones, formazione ska, per poi fondare, insieme ad altri musicisti siciliani, i Qbeta. Dopo aver collaborato con diversi artisti, da Vinicio Capossela a Manu Chao fino ai Macaco, nel 1998 fonda la Roy Paci & Aretuska.

La formazione pubblica diversi disco e si esibisce in tutta Europa, arrivando a raggiungere la notorietà con il singolo Toda joia toda beleza. Parallelamente, Roy Paci collabora con alcuni dei maggiori artisti italiani, dai Negrita a Piero Pelù, da Samuele Bersani a Daniele Silvestri fino ad arrivare a 99 Posse e Subsonica.

Nel 2018 partecipa anche al Festival di Sanremo in coppia con Diodato con il brano Adesso. Oltre ad aver portato in scena diversi spettacoli teatrali, Roy Paci è stato protagonista di diversi programmi televisivi. Spesso ospite di Markette di Piero Chiambretti, è stato tra le presenze fisse, con i suoi Aretuska, allo show di cabaret Zelig.

Nel corso della sua carriera ha anche ricevuto, tra le altre cose, il Nastro d’Argento per la Miglior colonna sonora per il film di Alessandro D’Alatri, La febbre. Nel 2021 sarà ospite della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse), dove duetterà con Fulminacci e Valerio Lundini sulle note di Penso positivo, brano di Jovanotti.

