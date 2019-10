Rosy Abate 2, dove vedere in diretta tv e in streaming l’ultima puntata della serie

ROSY ABATE 2 STREAMING – Ultima puntata di Rosy Abate 2, la popolare fiction di Canale 5 che ha ottenuto ottimi ascolti. L’ultimo appuntamento con la regina di Palermo, interpretata da Giulia Michelini, è previsto per stasera, venerdì 11 ottobre 2019, in prima serata dalle 21.25. Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming il finale di stagione di Rosy Abate 2?

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Arrivano a un epilogo le vicende della serie che rappresenta uno spin-off di Squadra Antimafia. Oltre alla protagonista, troviamo tra i personaggi più amati suo figlio Leonardo Abate (Vittorio Magazzù), Regina Santagata (Paola Michelini) e il boss della Camorra Antonio Costello (Davide Devenuto).

Il finale di Rosy Abate 2 ha fatto molto discutere, quando nei giorni scorsi si erano diffuse alcune anticipazioni che parlavano della possibile morte di Rosy Abate in quest’ultima puntata. Una vera e propria rivolta da parte dei fan che ha spinto il produttore della fiction Pietro Valsecchi a modificare e rimontare il finale.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Rosy Abate 2

In quest’ultima puntata di stasera 11 ottobre Rosy Abate deve fare i conti con il fatto che suo figlio Leo è finito nel carcere di Nisidia, dove viene minacciato dagli uomini del boss Costello. La donna è disposta a tutto pur di salvare il ragazzo, anche per ché ha dimostrato di essere innocente rispetto al caso della poliziotta Nadia Aversa.

La trama completa di Rosy Abate 2

Assisteremo quindi allo scontro tra la regina di Palermo e il boss Costello: per fargli provare lo stesso dolore, deciderà di rapire la sua adoratissima figlia, Nina, che è anche la fidanzata di Leo.

Il cast di Rosy Abate 2

Ma come fare per vedere l’ultima puntata di Rosy Abate 2 in streaming?

Rosy Abate 2 streaming ultima puntata, dove vedere la fiction in tv

La seconda stagione di Rosy Abate va in onda su Canale 5 in prima serata a partire da mercoledì 18 settembre 2019 e fino a venerdì 11 ottobre. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 505. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 105.

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 11 ottobre, programmi e film: Tale e Quale Show, Rosy Abate 2, 1994 Suicide squad: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Lasciati andare trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 3

Il cast di Rosy Abate 2

Volete seguire la fiction con Giulia Michelini in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet? Tranquilli, potete farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti di Mediaset. Tutto quello che dovete fare è accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Se siete impegnati e non potete seguire in tv la fiction Rosy Abate 2, potete recuperarla anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di Mediaset Play.

Dove vedere Canale 5 in streaming