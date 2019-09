Rosy Abate 2, le anticipazioni della seconda puntata in onda venerdì 20 settembre 2019 su Canale 5

Rosy Abate 2 è tornata in onda stasera, 18 settembre 2019, con la prima puntata. Tutti i fan attendevano il ritorno della Regina di Palermo, interpretata da Giulia Michelini. Su Canale 5 è finalmente iniziata la seconda stagione, con cinque nuove puntate. Ma di cosa parla la seconda puntata, in onda in prima serrata venerdì 20 settembre 2019? Ecco tutte le anticipazioni.

La protagonista, dopo aver scontato la sua pena, è finalmente uscita dal carcere. Per lei adesso l’obiettivo è quello di ricucire i rapporti con il figlio Leonardo, che nel frattempo è finito in una casa-famiglia a Napoli e da tempo è irrintracciabile.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Rosy Abate 2, venerdì 20 settembre la seconda puntata: le anticipazioni

Alla fine della prima puntata di stasera, Rosy si è resa conto che Leonardo rischia di finire su cattive strade. Il ragazzo, mentre lei era in prigione, ha salvato la vita alla figlia di un boss di Camorra, Nina Costello. Ora l’uomo vuole inserire il giovane nel suo clan di scagnozzi.

Rosy Abate vuole assolutamente evitare che Leo diventi un criminale, seguendo la sua stessa strada segnata dalla malavita. Per questo è disposta a tutto pur di fargli cambiare idea. Nella seconda puntata della serie spin-off di Squadra Antimafia, la protagonista scopre che suo figlio è il responsabile dell’omicidio dell’ispettrice Nadia Aversa.

Il cast di Rosy Abate 2

Una notizia che spinge Rosy a rinunciare al suo sogno di avere una vita familiare normale, ma capisce che deve difenderlo e proteggerlo, nonostante il ragazzo abbia commesso un grave crimine. La Regina di Palermo è infatti disposta a tutto pur di tutelare suo figlio, il bene più prezioso a sua disposizione.

La trama completa di Rosy Abate 2

Per questo alla fine della seconda puntata di Rosy Abate 2 la protagonista si avvicinerà al suo più grande nemico, Antonio Costello, il padre di Nina, invischiato in affari con la Camorra. Appuntamento con la seconda puntata di Rosy Abate 2 per venerdì 20 settembre su Canale 5 dalle 21.25.

Dove vedere Rosy Abate 2 in streaming