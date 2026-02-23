Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisce

di Marco Nepi
Quante puntate sono previste per Rosso Volante? Si tratta di un film per la tv e non di una serie, quindi la puntata è solo una. Appuntamento il 23 febbraio 2026 alle ore 21.30 su Rai 1. Protagonista è Giorgio Pasotti, che interpreta Eugenio Monti – sciatore e bobbista, doppio Oro olimpico a Grenoble nel 1968 e campione di fair play, scomparso nel 2003. Un film per la tv in un’unica puntata. Una coproduzione Rai Fiction e Wonder Film e Wonder Project, scritto da Silvia Napolitano, Giorgio Pasotti, Valerio Bariletti e liberamente ispirato all’opera letteraria “Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda” di Stefano Rotta, con la regia di Alessandro Angelini. Un cast formato inoltre da Andrea Pennacchi (Gianni Brera), Denise Tantucci (Linda Lee), Stefano Scandaletti (Sergio Siorpaes) e con Maurizio Donadoni (Podar).

Durata

Quanto dura (durata) il film Rosso Volante? Appuntamento su Rai 1 il 23 febbraio 2026 alle ore 21.30 subito dopo Affari tuoi. La durata è di circa due ore, fino alle 23.30 circa, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Rosso Volante, ma dove vedere il film in tv e streaming? Appuntamento in prima visione il 23 febbraio 2026 alle ore 21.40. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
