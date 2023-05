Chi è Romina Carrisi, la figlia di Al Bano ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power ospite a Oggi è un altro giorno: età, anni, fidanzato, compagno, carriera

Romina Carrisi è da tempo uno degli affetti stabili, vale a dire degli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. La figlia di Al Bano e Romina Power da qualche giorno però è assente dallo studio, come avranno notato gli spettatori più attenti. Qual è il motivo? Romina Carrisi tornerà questo pomeriggio, 3 maggio, per la classica intervista allo specchio di Serena Bortone, nella quale si confiderà in maniera inedita.

La polemica

Nata a Cellino San Marco nel 1987, il 1 giugno, Romina ha da sempre manifestato un grande amore, come i genitori, per il mondo dello spettacolo. Qualche settimana fa aveva lamentato in un tweet di essere poco considerata dagli autori e quindi di avere poco spazio all’interno di Oggi è un altro giorno. Approfittando di un tweet polemico che le era stato indirizzato da uno spettatore del contenitore pomeridiano della prima rete, Carrisi ha rivolto una critica agli autori, che a suo dire non la sfrutterebbero a sufficienza. La figlia di Al Bano lamenta, con questo sfogo, un suo scarso impego, e una conseguente insofferenza per il poco spazio che le viene concesso in puntata.

“Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”, è il tweet di un utente che ha innescato la polemica. L’attrice e figlia d’arte ha approfittato della critica per spiegare i motivi del suo silenzio nel programma di Serena Bortone: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”.

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

Dopo questo discusso tweet, Romina Carrisi non è più apparsi in studio tra gli affetti stabili del programma. In precedenza, anche durante Sanremo, aveva gestito una sua rubrica, RoMina vagante, con la quale vestiva i panni di inviata. C’è poi da dire che da qualche tempo sono entrati nel giro degli “affetti stabili” della trasmissione altri volti come Laura Freddi, Eva Grimaldi, Luca Tommasini e Francesco Oppini.

Chi è Romina Carrisi

Fin da piccola Romina ha manifestato la sua grande passione per l’arte e per la fotografia, infatti ha realizzato diverse mostre fotografiche. E ha vissuto per anni tra l’America e l’Italia: ha lavorato in un night club, ha fatto la commessa, poi si è buttata a capofitto nel mondo dello spettacolo. Come fotomodella, pittrice, attrice e fotografa. Romina Carrisi nel 2005 ha partecipato all’Isola dei Famosi. Sembra che per questo motivo ha poi ricevuto un no per entrare nel cast di Ballando con le stelle: “Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia. Le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri, sperando che m’intraveda Simonetta, la mia vicina di casa” , ha spiegato Romina Carrisi.

L’attrice è legata sentimentalmente al regista di Oggi è un altro giorno, Stefano Rastelli. Lei ha 35 anni, lui 52, la differenza di età però non sembra essere un problema tra di loro. La storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli è diventata ufficiale in occasione del party organizzato per i 35 anni di Romina. All’evento hanno partecipato Al Bano Carrisi, la ex moglie Romina Power, Cristel, arrivata apposta dalla Croazia insieme al marito Davor Luksic, e Jasmine Carrisi, oltre a tanti amici tra cui Serena Bortone.

La figlia di Al Bano ha raccontato di avere una piccola malattia, l’allergia al nichel. Quando lo ha scoperto ha eliminato dalla sua dieta ogni cibo che può contenere questa sostanza. Ora fa davvero attenzione e questa dieta dovuta a motivi di salute l’ha portata a dimagrire.