Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power e tra gli “affetti stabili” della trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno, attacca gli autori del programma condotto da Serena Bortone. Dopo il caso Memo Remigi, cacciato per la palpata al fondoschiena di Jessica Morlacchi, è evidente che a Oggi è un altro giorno l’aria sia quanto meno frizzantina.

Approfittando di un tweet polemico che le era stato indirizzato da uno spettatore del contenitore pomeridiano della prima rete, Carrisi ha rivolto una critica agli autori, che a suo dire non la sfrutterebbero a sufficienza. La figlia di Al Bano lamenta, con questo sfogo, un suo scarso impego, e una conseguente insofferenza per il poco spazio che le viene concesso in puntata.

“Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”, è il tweet di un utente che ha innescato la polemica. L’attrice e figlia d’arte ha approfittato della critica per spiegare i motivi del suo silenzio nel programma di Serena Bortone: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”.

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

Un messaggio piuttosto duro, al quale vedremo se la conduttrice deciderà di replicare nel corso della puntata di oggi. C’è da dire che da qualche tempo a Romina Carrisi è stata affidata una rubrica personale, RoMina vagante, con la quale svolge spesso un ruolo più da inviata che da opinionista in studio. D’altronde negli ultimi tempi sono entrati nel giro degli “affetti stabili” della trasmissione altri volti come Laura Freddi, Eva Grimaldi, Luca Tommasini e Francesco Oppini. La figlia di Al Bano, inoltre, è legata alla trasmissione di Bortone anche per questioni sentimentali, visto che è fidanzata con il regista di Oggi è un altro giorno, Stefano Rastelli. Basterà questo per far tornare il sereno?