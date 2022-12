Chi sono i Romeo & Drill: cantanti in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi sono i Romeo & Drill, cantanti in gara a Sanremo Giovani 2022? Si tratta di un duo molto affiatato che è giunto fino a questo importante traguardo. I loro veri nomi sono Patrizio Romeo e Francesco Manfredi, rispettivamente classe 1995, proveniente da Messina, e classe 1997, romano. Appassionati di musica fin da bambini, costituiscono questo duo, con l’aiuto anche del produttore Mr. Brux. Sono molto amici pur essendo anche musicalmente diversi: più rap uno, più melodico l’altro.

La loro carriera inizia con il brano Chissenefrega nel dicembre del 2019. Lo scoppio pochi mesi dopo della pandemia pone un freno alla loro crescita. Alcuni brani dei Romeo & Drill hanno comunque un discreto successo, come Se vedo il mare, Fantasmi e Calmanti, e ottengono un contratto con l’etichetta Leave Music. Arriva così il singolo Sono ancora morto. La svolta per la carriera di Romeo & Drill con la vittoria ad Area Sanremo, che li porta a prendere parte alla finale di Sanremo Giovani. Si giocheranno quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Portano in questa finale il brano Giorno di scuola. Non abbiamo informazioni sulla loro vita privata.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono i Romeo & Drill, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.