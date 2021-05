Rogue – Missione ad alto rischio: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 27 maggio 2021, va in onda il film Rogue – Missione ad alto rischio, avvincente thriller del 2020 diretto da M. J. Bassett con protagonista Megan Fox. La pellicola d’azione racconta la storia di Samantah O’Hara, che guida un team di soldati che deve compiere una complicata missione: recuperare degli ostaggi che si trovano in un’area remota dell’Africa. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Rogue – Missione ad alto rischio? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Samantha O’Hara (Megan Fox), un mercenario dal carattere indurito dalle guerre. La donna è alla guida di una squadra di soldati per portare a termine una delicata missione: salvare un gruppo di ostaggi nelle remote terre dell’Africa. L’operazione, però, non va come previsto e la squadra si ritrova bloccata nell’impervio territorio, attaccata da una gang di ribelli. Non dovranno fare i conti soltanto con i rivoltosi, ma anche con i re della savana, famelici leoni pronti a sferrare attacchi nel loro regno.

Rogue – Missione ad alto rischio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Rogue – Missione ad alto rischio? La pellicola del 2020 è diretta da M. J. Bassett. Nel cast di questo thriller carico d’azione troviamo, tra i protagonisti, Megan Fox, Philip Winchester, Calli Taylor, Jessica Sutton, Lee-Anne Liebenberg, Brandon Auret, Adam Deacon, Sisanda Henna, Greg Kriek, Kenneth Fok e Isabel Bassett.

Trailer

Vediamo insieme il trailer in italiano del film Rogue, questa sera su Sky Cinema Uno dalle 21.15.

Streaming e tv

Dove vedere Rogue – Missione ad alto rischio in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.