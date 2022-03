Chi è Roger Balduino, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Roger Balduino, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show ritorna in prima serata su Canale 5. Ilary Blase è di nuovo al timone e, a supportarla dall’Honduras, c’è Alvin. In studio, invece, come opinionisti spiccano Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest’anno i naufraghi sono stati divisi in due gruppi, le coppie e i singoli. Ma chi è Roger Balduino? Vediamo cosa sappiamo su di lui.

Chi è Roger Balduino: età, programmi TV, Instagram

Classe 1993, Roger Balduino arriva all’Isola dei Famosi 2022 e gareggia come singolo. Su di lui sappiamo che ha 29 anni ed è un modello di origini brasiliane. Ha collaborato con le più grandi case di moda nell’arco della sua carriera ed è molto legato alla sua famiglia, in particolare alla mamma e suo zio. Roger ha dichiarato di essere single, ma ha un debole per il gentil sesso. Ha spiegato di preferire l’atteggiamento da “seduttore misterioso”. Roger è molto sportivo e competitivo. D’animo forte, non ha paura di mettersi in gioco, men che meno in Honduras dove la competizione è alta. Il modello è presente su Instagram dov’è seguito da poco più di 9mila fan, un numero probabilmente destinato a crescere soprattutto grazie a L’isola dei Famosi.

