Rocky Balboa: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Torna l’appuntamento con il pugile più amato dagli americani. Rocky Balboa è il film uscito nel 2006, scritto, diretto ed interpretato da Sylvester Stallone e in onda venerdì 20 maggio 2022 in prima serata su Italia 1. Una nuova avventura per Rocky, che ha superato la soglia dei 60 anni e ha perso sua moglie. Scopriamo qual è la trama e chi figura nel cast del film.

Trama

Una nuova avventura attende Rocky Balboa, reduce da una terribile perdita. Sua moglie Adriana è morta dopo aver lottato contro il cancro e l’ex pugile, lontano dal ring, si concentra sul suo ristorante, Adrian’s. Qui i suoi clienti hanno la fortuna di ascoltare i suoi racconti di una vita passata. Ma quella nostalgia torna a bussare alla sua porta nel momento in cui alla TV passa una simulazione d’incontro tra Rocky e il campione del mondo, Mason Dixon detto The Line. Nella simulazione è Rocky a spuntarla, ma siccome Dixon non è ben visto dal pubblico fa in modo che l’ex campione torni sul ring per sfidarlo. Seppur Rocky sia desideroso di tornare in pista e combattere, deve mettere in conto che gli anni sono passati e non ha più l’età promettente di una tempo. E l’assenza di sua moglie, che l’ha sempre sostenuto in queste decisioni, diventa ancora più pesante. Cosa sceglierà di fare Rocky?

Rocky Balboa: il cast del film

Ora che abbiamo visto per sommi capi qual è la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast. Naturalmente il film non potrebbe essere realizzato senza Sylvester Stallone, che ha interpretato anche nei precedenti film il protagonista pugile. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il cast:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Antonio Tarver: Mason “The Line” Dixon

Burt Young: Paulie Pennino

Milo Ventimiglia: Robert Balboa Jr.

Geraldine Hughes: Marie

Tony Burton: Tony Evers

James Francis Kelly III: Steps

A. J. Benza: L. C. Luco

Mike Tyson: se stesso

Streaming e TV

Dove vedere Rocky Balboa in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda venerdì 20 maggio 2022 in prima serata, alle ore 21:20, su Italia 1. Il canale è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando, così come al tasto 506 per la versione HD. Se invece si vuole seguire in live streaming il film è necessario accedere a MediasetPlay. La piattaforma è messa a disposizione degli utenti in modalità gratuita previa registrazione.