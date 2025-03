Rocco Schiavone 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 5 marzo

Questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, su Rai 2 va in onda la terza puntata di Rocco Schiavone 6, la nuova serie con protagonista Marco Giallini. In tutto sono previste quattro nuove puntate. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestore della polizia che ha conquistato il pubblico. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni (trama)

Italo è ora costretto ad affrontare le gravi conseguenze delle proprie azioni. Nonostante gli sforzi di Schiavone per aiutarlo, il giovane agente sembra finalmente pronto ad assumersi le proprie responsabilità. È un duro colpo per tutta la squadra, ma Rocco incita i suoi a mantenere un basso profilo e a concentrarsi sull’indagine per risolvere l’omicidio di Mirko Sensini. Dopo alcune false piste, vengono individuati tre profili sospetti nelle chat dei pedofili della zona ma l’identità degli utenti rimane un mistero. Nel frattempo, la relazione tra Rocco e giornalista Sandra Buccellato fatica a decollare, anche a causa del ritorno inaspettato di una vecchia fiamma del vicequestore. Schiavone, come sempre, si rifugia nel lavoro per sfuggire ai tormenti che lo assillano, ma una telefonata di Brizio gli annuncia una nuova preoccupazione: Furio è partito per il Sud America alla ricerca di Sebastiano. Grazie allo sforzo collettivo degli agenti e ad alcune felici intuizioni, i colpevoli dell’omicidio di Mirko acquistano un volto. Ma nessuno, nemmeno Schiavone, avrebbe potuto prevedere quanto la risoluzione di questo caso sarebbe stata dolorosa e sconvolgente.

Rocco Schiavone 6: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Rocco Schiavone 6, ma qual è il cast? Protagonista è Marco Giallini. Nel cast ci saranno anche Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli, che risveglierà sentimenti nel cuore del vicequestore, e ancora Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, la moglie defunta del protagonista, la squadra composta da Massimiliano Caprara (Deruta), Christian Ginepro (D’Intino), Fabio La Fata (Scipioni) e Gino Nardella (Ugo Casella) e infine gli amici di Rocco, Mirko Frezza (Furio) e Tullio Sorrentino (Brizio). In arrivo anche la new entry Paolo Bernardini nei panni di Italo Pierron, l’agente valdostano fidato collaboratore di Schiavone.