Rocco Schiavone 6: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 26 febbraio

Questa sera, mercoledì 26 febbraio 2025, su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Rocco Schiavone 6, la nuova serie con protagonista Marco Giallini. In tutto sono previste quattro nuove puntate. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestore della polizia che ha conquistato il pubblico. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni (trama)

È un giorno come tanti, quando Rocco Schiavone riceve la notizia del ritrovamento di alcune ossa in un bosco a pochi chilometri da Aosta. Immediatamente, il vicequestore mobilita i suoi agenti, affiancati da Alberto Fumagalli, Michela Gambino ed altri esperti. Già dai primi rilievi emerge che le ossa appartengono a un bambino. La notizia sconvolge profondamente tutti, e Schiavone sospetta una violenza, concentrando le indagini sui casi di pedofilia nella zona. Finalmente i resti trovano un’identità: si tratta di Mirko Sensini, scomparso sei anni prima ad Ivrea. La notizia devasta la madre, Amalia, e lo zio, Roberto. Nel frattempo, le indagini si concentrano sulla raccapricciante rete di chat pedofile scoperte nel dark web. Decifrare quelle conversazioni e svelare le identità degli utenti è imperativo per trovare i colpevoli. Nel mentre, Rocco e Scipioni indagano ad Ivrea cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Mirko. La distanza temporale, però, non aiuta e la pista più promettente si rivela un buco nell’acqua. Nonostante questo fallimento, Schiavone non si arrende. Sa che, per risolvere un caso così complesso, non può che perseverare. Purtroppo, chi non può che arrendersi al proprio destino è l’agente Italo Pierron.

Rocco Schiavone 6: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Rocco Schiavone 6, ma qual è il cast? Protagonista è Marco Giallini. Nel cast ci saranno anche Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli, che risveglierà sentimenti nel cuore del vicequestore, e ancora Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, la moglie defunta del protagonista, la squadra composta da Massimiliano Caprara (Deruta), Christian Ginepro (D’Intino), Fabio La Fata (Scipioni) e Gino Nardella (Ugo Casella) e infine gli amici di Rocco, Mirko Frezza (Furio) e Tullio Sorrentino (Brizio). In arrivo anche la new entry Paolo Bernardini nei panni di Italo Pierron, l’agente valdostano fidato collaboratore di Schiavone.