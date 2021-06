Roberto Angelini torna sul palco di Propaganda live, scoppia la polemica: “Che ipocrisia”

“Il nostro titolare della band è incappato in una spiacevole circostanza personale, la cosa “nulla ha a che fare con questo programma. Ma Roberto ha sbagliato gravemente, ha continuato a sbagliare, tutti gli errori che poteva fare li ha fatti, come non fosse con noi da otto anni”. Parlava così Zoro, nome d’arte di Diego Bianchi, in apertura del popolare programma Propaganda Live andato in onda il 22 maggio. In quella puntata veniva annunciato che Roberto Angelini aveva deciso nei giorni scorsi di prendersi una pausa da Propaganda Live, dopo aver ricevuto una multa da 15mila euro dalla Guardia di Finanza per aver fatto lavorare in nero un’amica nel suo ristorante a Roma. Angelini aveva definito la ragazza “pazza incattivita” e l’aveva accusata di averlo tradito. Il musicista poi aveva fatto marcia indietro e si era scusato. Ma le polemiche non si erano placate. La lavoratrice, intervistata in esclusiva da TPI, si era detta “dispiaciuta” per l’accaduto: “Roberto mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso con lui”.

Dopo una puntata di stop, l’artista è tornato in trasmissione, in occasione dell’ultima serata del programma. La scelta di comparire nuovamente in tv però ha sollevato aspre critiche, specialmente sul web. “Peccato per il finale… con un #angelini di troppo”, si legge in un post di replica al conduttore Diego Bianchi che su Twitter salutava il suo pubblico e lo ringraziava. “Vi ho difeso per tutto, ma far ritornare #angelini, per me è sbagliato. Spero vivamente che ci siano delle scuse: tipo che è tutto risolto con la lavoratrice”, si legge ancora. “#angelini che torna a #propagandalive dopo appena una settimana fa capire che non siete diversi dagli altri ante chiacchiere e pochi fatti”, scrive un altro utente.

…il ritorno di Angelini dopo una settimana è stato un crollo di immagine, mi sembra assurdo che nessuno lo abbia pensato, e poi mi sarei aspettato l’invito in trasmissione della ragazza sfruttata da Angelini, come minimo risarcimento. Delusione — Luca Pace (@pace_luca) June 5, 2021

“Non potevate aspettare la prossima stagione?”, chiede qualcuno. “La pausa di Roberto Angelini è durata 15 giorni. Storia di maschi che la passano sempre liscia”, commenta un altro. E ancora: “Io sono stato un fedele estimatore di Diego Bianchi dal giorno uno. Questa scelta di far tornare Angelini mi ha fatto cadere le braccia. Mi vergogno per loro. Che ipocrisia”.