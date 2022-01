Chi è Roberta Capua, conduttrice del PrimaFestival Sanremo 2022: età, marito, carriera, figli, vita privata, Miss Italia, Instagram

Chi è Roberta Capua, conduttrice del PrimaFestival Sanremo 2022 insieme a Paola Di Benedetto e Ciro Priello? Ex Miss Italia e volto noto della tv, torna a condurre un programma in Rai dopo l’esperienza dello scorso anno a Estate in diretta. Ora per lei la grande occasione del PrimaFestival, in onda su Rai 1 dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022, per scoprire tutte le curiosità e le anteprime su Sanremo 2022. Appuntamento nella striscia quotidiana dalle 20.35 alle 20.45. Ma chi è Roberta Capua, qual è la sua carriera, l’età, il marito, il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Età, carriera, lavoro, Miss Italia

Nata a Napoli il 5 dicembre del 1968, la sua età è 53 anni. È alta 180 cm. Si tratta della figlia di Marisa Jossa, Miss Italia nel 1959, ed è cugina della virologa Ilaria Capua. Pochi mesi dopo aver conseguito la maturità classica nel 1986 vince il concorso di bellezza Miss Italia e l’anno successivo è seconda classificata al concorso internazionale Miss Universo. Inizia quindi una carriera come modella e indossatrice e ha girato il mondo posando per i più famosi fotografi di moda e sfilando su importanti passerelle.

Il suo debutto in televisione arriva con Vota la voce, accanto a Claudio Cecchetto. Roberta Capua diventa ben presto il volto di Rete 4, poi passando a Telemontecarlo e infine raggiungendo la fama in Rai. Ha condotto diversi programmi, tra cui su Rete4 la rubrica TgCinema, per Canale 5 Nonsolomoda, per due stagioni, su Telemontecarlo il talk show Tappeto volante. Passa in Rai nel 1998 e conduce, con Giancarlo Magalli, Fantastica Italiana. Dal 1998 al 2002 affianca Tiberio Timperi in Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia. Conduce, nel 2002, il programma Unomattina, affiancando nella prima edizione Luca Giurato e per le successive Marco Franzelli e Caterina Balivo.

Torna a Mediaset nel 2004, sostituendo Laura Freddi nel programma Buona Domenica, condotto da Maurizio Costanzo. Le viene affidata, nel 2005, la prima serata del sabato di Canale 5 con il programma Sei un mito. Nel 2006 conduce con Marco Liorni il programma Tutti pazzi per i reality. Nel 2008 nasce il figlio Leonardo e decide di allontanarsi dalla televisione. Dopo un periodo di oblio dal piccolo schermo, Roberta Capua torna in tv qualche anno fa partecipando a quiz come Caduta libera e Reazione a catena. Nel 2017 partecipa come concorrente a Celebrity Masterchef Italia, vincendo la competizione. Torna in Rai nel 2018 e conduce il talk show Brava! su Rai Premium. Su La7, dal 2019, conduce il programma Belli dentro belli fuori. Lo scorso anno per Roberta Capua la grande occasione di Estate in diretta, la versione estiva di La vita in diretta, insieme al giornalista Gianluca Semprini. Ora l’opportuna del PrimaFestival di Sanremo 2022.

Vita privata: marito e figli

Roberta Capua è sposata con Stefano Cassoli, imprenditore immobiliare bolognese e padre del figlio Leonardo nato nel 2008. Ha avuto una storia d’amore con il nuotatore Massimiliano Rosolino. Una relazione durata due anni, dal 2003 ala 2005, ma tra loro è rimasta una bella amicizia. Roberta Capua è stata sposata in prime nozze con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. Proprio la nascita di suo figlio Leonardo nel 2008 l’ha portata lontana dalla tv per qualche anno. Su Instagram la conduttrice del PrimaFestival 2022 è seguita da oltre 56mila persone.