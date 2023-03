Rivolta all’Isola dei Famosi contro il naufrago “che puzza troppo”

Nel corso delle ultime ore è emerso un inedito retroscena per quanto riguarda la nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi“. “Chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi che “puzza troppo”?” Leggendo il flash, si scopre solo che il maleodorante personaggio sarebbe un cantante e che la sua presenza sui lidi del reality sarebbe sgradita a parecchi dei suoi compagni di avventura. Che, già di per sé, è abbastanza dura e insopportabile, tra fame, prove faticose, rapporti tesi e carenza di un buon sonno. Figurarsi se attorno c’è qualcuno che, ancora prima di approdare sull’isola dove lavarsi è un privilegio, già olezza fastidiosamente.

Il celebre reality show condotto da Ilary Blasi avrà inizio il 17 aprile, dunque a due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, ci sarebbe stato un piccolo inconveniente che avrebbe sconvolto i preparativi del programma.

A diffondere la notizia è stato il settimanale “Nuovo Tv”. Stando a quanto riporta il giornale, i concorrenti di un popolare reality show si sarebbero rivoltati contro la decisione di far partecipare un personaggio famoso. Attualmente, non sappiamo con certezza se il reality show di cui si parla è proprio L’Isola Dei Famosi.

Al contrario, sappiamo che il vip di cui stiamo parlando sarebbe un cantante campano. Queste sono state le parole riportate dalla rivista: “Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui”.