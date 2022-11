Ritorno al crimine: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 31 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ritorno al crimine, film del 2020 diretto da Massimiliano Bruno. La pellicola, con protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua, è il sequel del film del 2019 Non ci resta che il crimine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ritornati dal passato direttamente nel 2018 attraverso il ponte di Einstein-Rosen che si trovava nel locale della banda della Magliana prima che l’esplosione di una bomba lo facesse richiudere per sempre, Sebastiano, Moreno e Giuseppe, insieme a Gianfranco, che li ha salvati e fatti ritornare dal 1982, si recano in auto a Monte Carlo cercando di rintracciare dopo 36 anni Sabrina, la ex di Renatino, che in precedenza si era appropriata del tesoro della banda. In realtà Sabrina vive, insieme al marito Ranieri (sfacciato mercante d’arte) e alla figlia Lorella, sulla costiera amalfitana. Su di loro incombe Renatino, riuscito a passare anch’egli con alcuni suoi uomini fidati dal portale prima che lo stesso si richiudesse, in cerca di vendetta e del suo tesoro. Ma su di loro piombano anche altri criminali a rendere le cose ancora più complicate.

Ritorno al crimine: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ritorno al crimine, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Moreno Filipponi

Alessandro Gassmann: Sebastiano

Edoardo Leo: Renatino

Gianmarco Tognazzi: Giuseppe

Carlo Buccirosso: Massimo Ranieri

Giulia Bevilacqua: Lorella

Massimiliano Bruno: Gianfranco

Gianfranco Gallo: Gennarino ” ‘O Rattuso”

Loretta Goggi: Sabrina

Marianna di Maso: Teresa

Corinne Cléry: Contessa Roccapadula

Antonio Gargiulo: Van Gogh

Nicola Pistoia: Kalashnikov

Angelo Orlando: Trikke Trakke

Ninetto Davoli: Er Saetta

Roberto Della Casa: Severino

Streaming e tv

Dove vedere Ritorno al crimine in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.