Chi sono Rita Rusic e Cristiano Di Luzio: I Fidanzatini a Pechino Express 2022

RITA RUSIC E CRISTIANO DI LUZIO PECHINO EXPRESS 2022 – Arriva una nuova edizione di Pechino Express 2022, che si sposta su Sky Uno. Una nuova avventura coinvolgerà un nuovo cast composto da dieci coppie e venti concorrenti. Tra questi spicca il duo de I Fidanzatini, composto da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio.

Ma chi sono Rita Rusic e Cristiano Di Luzio? Da quanto tempo hanno una relazione? E quanti anni hanno? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

Ecco chi sono Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, una coppia che ancor prima di Pechino Express 2022 ha saputo far parlare di sé. Questo perché Rita Rusic è un personaggio televisivo già ben noto e il merito va anche alla recente esperienza al Grande Fratello Vip. Rita è una produttrice cinematografica, ma anche attrice e modella di origini croate. A 61 anni, ha scelto di mettersi alla prova con Pechino Express, ma non ha voluto farlo da sola e ha coinvolto il suo fidanzato.

Cristiano Di Luzio è nato ad Anzio, vicino Roma, e ha 31 anni. Per anni ha lavorato nello star system come modello, oggi invece è un imprenditore. Ma quando si sono conosciuti I Fidanzatini di Pechino Express? La freccia di Cupido è scoccata nel 2020 in occasione di un servizio fotografico. I due non hanno perso tempo, decidendo di andare subito a convivere a Roma.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.