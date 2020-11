Rita Levi Montalcini streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, giovedì 26 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Rita Levi Montalcini, film di Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci nei panni della grande scienziata italiana. Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo Productions EU, in onda in prima visione. Il soggetto è di Roberto Jannone, Francesco Massaro e Alberto Negrin che firmano anche la sceneggiatura insieme Monica Zapelli. Dove vedere Rita Levi Montalcini in diretta tv, replica e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 26 novembre 2020 – alle ore 21,25 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Rita Levi Montalcini streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Chi era

Abbiamo visto dove vedere il film Rita Levi Montalcini, ma chi era la grande scienziata? È stata una neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986. Negli anni cinquanta con le sue ricerche scoprì ed illustrò il fattore di accrescimento della fibra nervosa (nella fattispecie della struttura assonale), noto come NGF, e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze. Il 1 agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale”. È stata socia nazionale dell’Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche e socia-fondatrice della Fondazione Idis-Città della Scienza.

