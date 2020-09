Ristorante Santan Kuala Lumpur piatti uguali a… | Domanda Milionario

A Kuala Lumpur, in Malesia, è stato aperto il ristorante Santan, che ha la caratteristica di servire piatti uguali a quelli… La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 17 settembre 2020 del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Queste le alternative: A) Della cucina di Barbie; B) Offerti da una compagnia aerea; C) Serviti sul Titanic; D) Degli astronauti. Ma qual è la risposta? La risposta è la B, ovvero Offerti da una compagnia aerea.

Il ristorante è stato inaugurato nel dicembre del 2019 e prevede un menù in cui si trovano piatti della business e first class della Air Asia. Nella lingua locale il nome del ristorante significa latte di cocco, che è l’ingrediente più peculiare di molti piatti tradizionali della Malesia, protagonisti in menu sugli aerei della flotta di Air Asia, dal nasi lemak al manzo rendang.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

