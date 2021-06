Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu: trama, cast e streaming del film

Stasera, 2 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rai 1, in occasione dei 40 anni dalla morte, va in onda Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, miniserie televisiva sulla vita del cantante Rino Gaetano andata in onda per la prima volta su Rai 1 l’11 e il 12 novembre 2007 per la regia di Marco Turco e prodotta da Claudia Mori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La breve, intensa e confusa vita del cantautore Rino Gaetano: il conflitto col padre, la scoperta della musica, gli amici come Barone, le donne. Due, soprattutto: Irene, ragazza di buona famiglia che perde la testa per lui ma non ne saprà comprendere le intemperanze, e Chiara, furba e ambiziosa. Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu racconta la storia vera dell’artista? Lo sceneggiato, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, è stato criticato da Anna Gaetano, sorella di Rino Gaetano che vi ha visto una “bellissima storia romanzata”, ma poco o nulla aderente alla realtà. Viene mostrato – a suo parere – un Rino Gaetano alcolista, innamorato di una manager inesistente nella vita reale. Nessun accenno al matrimonio con la fidanzata che, invece, era imminente. Non si mostra la scena del tragico incidente stradale nel quale Rino perse la vita, dopo essere stato rifiutato da cinque ospedali ma si mostra una scritta in cui si dice il fatto prima dei titoli di coda.

Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Santamaria: Rino Gaetano

Laura Chiatti: Chiara Argelli

Kasia Smutniak: Irene Rebecchi

Vitalba Andrea: Maria

Francesca Antonelli: Ines

Mia Benedetta: Emilia

Giorgio Caputo: Gufo

Rosita Celentano: Mena

Emanuela Aurizi: Isabella

Giorgio Colangeli: Alfio Cerioni

Ninetto Davoli: Barone

Ivano De Matteo: Flavio

Nicola Di Pinto: Domenico Gaetano

Thomas Trabacchi: Michele Arnaboldi

Francesco Apolloni: Mario “Jimmy”

Marta Iacopini: Elena

Alessandro Ruggiero: Rino Gaetano a 14 anni

David Brandon: David, Direttore R.C.A.

Nino Fuscagni: Direttore artistico R.C.A.

Franco Pistoni: Clochard Corista

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu? In occasione della prima messa in onda la miniserie è stata trasmessa in due puntate separate (11 e 12 novembre 2007). Stasera, invece, la miniserie andrà in onda integralmente in un’unica serata. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,50.

Streaming e tv

Dove vedere Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 giugno 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.