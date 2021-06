Ricordati di me: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 19 giugno 2021, su Rai 3 va in onda il film Ricordati di me, pellicola del 2003 diretta da Gabriele Muccino con Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Monica Bellucci e Nicoletta Romanoff. Una commedia amara molto apprezzata da pubblico e critica. Ma vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Ricordati di me.

Trama

La famiglia Ristuccia all’apparenza sembra essere felice e unita, nella realtà però non è affatto così. Il padre Carlo (Fabrizio Bentivoglio) è uno scrittore mancato, che lavora come impiegato in una società assicurativa, frustrato e insoddisfatto per ciò che fa. Sua moglie Giulia (Laura Morante) è una professoressa di lettere, che frequenta un laboratorio di teatro sperando di diventare un’attrice famosa, anche se fa fatica a vincere le sue paure.

Poi c’è Paolo (Silvio Muccino), il figlio minore, che combatte con le sue insicurezze e il costante timore di essere un fallito, motivo per cui non riesce a dichiarare i suoi sentimenti a una ragazza che gli piace. Infine Valentina (Nicoletta Romanoff), la sorella maggiore, che vuole diventare a tutti i costi una showgirl della TV e per riuscirci non si fa scrupoli a scendere a compromessi. Nessuno di loro ascolta l’altro, col risultato che tutti si sentono terribilmente soli. Questo li condurrà a sbagliare, tradire, pentirsi e poi sbagliare ancora. Saranno capaci alla fine di sbloccare l’ingranaggio arrugginito della loro infelicità?

Ricordati di me: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Ricordati di me? Si tratta di una pellicola del regista Gabriele Muccino, con attori Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Nicoletta Romanoff (alla sua prima apparizione cinematografica), Gabriele Lavia, Enrico Silvestrin, Silvia Coen, Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, Alberto Gimignani, Stefano Santospago, Nicole Murgia e Alessandro Murgia. Di seguito tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Fabrizio Bentivoglio: Carlo Ristuccia

Laura Morante: Giulia Ristuccia

Silvio Muccino: Paolo Ristuccia

Nicoletta Romanoff: Valentina Ristuccia

Monica Bellucci: Alessia

Gabriele Lavia: Alfredo

Enrico Silvestrin: Stefano Manni

Silvia Cohen: Elena

Alberto Gimignani: Riccardo

Amanda Sandrelli: Louise

Blas Roca-Rey: Matt

Pietro Taricone: Paolo Tucci

Giulia Michelini: Ilaria

Maria Chiara Augenti: Anna Pezzi

Andrea Roncato: Luigi

Stefano Santospago: André

Isabella Orsini: Lucia

Guaia Marini: Martina

Luca Jurman: Regista

Massimo Molea: ex calciatore

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Ricordati di me, stasera su Rai 3.

Streaming e tv