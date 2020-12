Ricomincio da RaiTre, le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, domenica 27 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ricomincio da RaiTre, un format distribuito in quattro puntate in prima serata che dà la possibilità di esibirsi a tantissime realtà del mondo dello spettacolo bloccate dalla pandemia e dal lockdown. Sono tanti infatti i rappresentanti del mondo del teatro e non solo che hanno aderito a quest’iniziativa. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda oggi, domenica 27 dicembre? Vediamo gli ospiti.

Anticipazioni

A guidare anche questa sera lo show è Stefano Massini che creerà racconti, svelando storie nelle storie insieme ad Andre Delogu, attrice e conduttrice. Tantissimi sono gli ospiti di questa sera. Eccoli elencati: Flavio Insinna, Elena Sofia Ricci, Fabrizio Gifuni, Gabriele Lavia, Elena Sofia Ricci, Roberto Bolle, Lella Costa, Lino Guanciale e molte altre sorprese.

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Ricomincio da RaiTre? Com’è evidente dal titolo, proprio su Rai 3, che trovate al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare e godersi da pc, tablet e smartphone le varie puntate andate in onda grazie alla funzione on demand.

