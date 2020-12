Ricomincio da RaiTre: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ricomincio da RaiTre, lo spettacolo in onda su Rai 3? In tutto sono previste quattro puntate che andranno in onda da sabato 12 dicembre 2020 alle ore 21,30. L’ultima verra trasmessa domenica 3 gennaio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: sabato 12 dicembre 2020

Seconda puntata: sabato 19 dicembre 2020

Terza puntata: domenica 27 dicembre 2020

Quarta puntata: domenica 3 gennaio 2021

Ogni puntata di Ricomincio da RaiTre avrà una durata di circa 2 ore e mezza. La messa in onda è prevista per le 21,30 (circa) con fine a mezzanotte. Lo spettacolo si propone di offrire uno spazio al teatro in cui mostrarsi in tutto il suo splendore, creando una sorta di gigantesco cartellone nazionale mai rappresentato prima d’ora. Tanti rappresentanti del mondo teatrale, ma non solo, hanno aderito immediatamente. Chi portando un estratto dello spettacolo interrotto, chi regalando le prove del prossimo, chi creando qualcosa ad hoc, e chi, semplicemente, venendo a raccontare e raccontarsi.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Ricomincio da RaiTre, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 12 dicembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

