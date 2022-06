Richie Rich – Il più ricco del mondo: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 4 giugno 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Richie Rich – Il più ricco del mondo, film del 1994 di Donald Petrie basato sull’omonima serie di fumetti degli anni ’50 e sulla successiva serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 1980 dalla Hanna & Barbera. Nella parte del protagonista l’allora bambino prodigio Macaulay Culkin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Unico erede del multimiliardario Richard Rich, il dodicenne Richie cresce nella reggia paterna adorato dai genitori e accudito dal fedele e simpatico precettore Cadbury, ma vorrebbe anche degli amici. Noiosa è la formazione multidisciplinare che lo deve forgiare come futuro magnate, ma questa viene interrotta bruscamente dalle losche trame dello spregevole Lawrence Van Dough, dirigente dell’impero paterno che, complice il capo della sicurezza Ferguson, sabota l’aereo dove crede sia in viaggio la famiglia. Mentre papà e mamma precipitano in mare ma riescono a salvarsi, Richie scampa perché Cadbury gli aveva organizzato una giornata di giochi con alcuni ragazzi che aveva conosciuto. Alla notizia del disastro Richie attiva il “cercapadre”, dispositivo che localizza il genitore, ma invano. Van Dough, smanioso di impadronirsi del nascosto e favoloso caveau di famiglia, cerca di assumere il controllo della compagnia, ma Cadbury, essendo tutore, fa insediare come presidente il ragazzo che si serve dei suoi amici per migliorare la qualità dei prodotti per l’infanzia. Mentre Cadbury viene mandato in galera con un inghippo da Van Dough, il brillante e strampalato chimico Keenbean registra una compromettente conversazione di costui con Ferguson. Scampato ad un attentato in carcere, Cadbury evade aiutato da Richie. I genitori di Richie si sono salvati ma Ferguson li localizza e li sequestra. Assalendo il proprio palazzo con l’aiuto dei ragazzi, di Cadbury e del liberato Keenbean, imbavagliato da Ferguson, Richie ritrova i suoi genitori.

Richie Rich – Il più ricco del mondo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Richie Rich – Il più ricco del mondo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Macaulay Culkin: Richie Rich

John Larroquette: Lawrence Van Dough

Edward Herrmann: Richard Rich

Christine Ebersole: Regina Rich

Jonathan Hyde: Herbert Arthur Runcible Cadbury

Michael McShane: professor Keenbean

Chelcie Ross: Ferguson

Mariangela Pino: Diane Pazinski

Stephi Lineburg: Gloria Pazinski

Michael Maccarone: Tony

Joel Robinson: Omar

Jonathan Hilario: Pee Wee

Reggie Jackson: allenatore di baseball

Claudia Schiffer: Claudia, istruttrice di aerobica

Streaming e tv

Dove vedere Richie Rich – Il più ricco del mondo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.