Ricetta per un inganno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 23 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ricetta per un inganno, film del 2019 diretto da Lisa France e scritto da Brooke Purdy che racconta le vicende di Vanessa, ignara che tra le persone che la seguono sui social si trova anche la madre adottiva di sua figlia, con un terribile piano in mente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Vanessa condivide con orgoglio tutte le sue informazioni personali, selfie e foto di famiglia con i suoi amici online, ma non sa che tra i suoi 10.000 follower c’è anche la madre biologica di sua figlia adottiva Lacy. La donna si fa assumere come aiuto cuoco nel ristorante di Vanessa e si inserisce nella vita familiare come baby sitter di Lacy aspettando il momento giusto per rapirla.

Ricetta di un inganno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ricetta di un inganno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Andrea del Campo

Ernesto Griffith

Adam Hurtig

Sarah Lind

Chelsey Mark

Jade Michael

Annelise Pollmann

Stefanie Wiens

Bree Williamson

Will Woytowich

Kate Yacula

Chris Glenat

Derek James Trapp

Streaming e tv

Dove vedere Ricetta per un inganno streaming e diretta tv? Il film va in onda stasera, 23 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.