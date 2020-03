Ricchi di Fantasia: il cast del film in onda su Rai 1

RICCHI DI FANTASIA CAST – Stasera, mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il film Ricchi di Fantasia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli nei panni di “Sergio” e “Sabrina”, una coppia di amanti che cambiano vita per colpa di uno scherzo. Una commedia molto divertente ambientata tra Roma e la Puglia e con un cast d’eccezione. Quali sono gli attori di Ricchi di Fantasia? Di seguito il cast completo del film Ricchi di fantasia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli (attore-ruolo):

Sergio Castellitto: Sergio

Sabrina Ferilli: Sabrina

Valeria Fabrizi: Carmen

Matilde Gioli: Letizia

Antonio Catania: Pallavicini

Antonella Attili: Sonia

Gianfranco Gallo: Saverio

Paolo Calabresi: Nando

Paola Tiziana Cruciani: moglie di Sergio

Luigi Imola: Brando

Siria Simeoni: Angela

Vincenzo Sebastiani: Artemio

Emmanuel Dabone: Wambua

Giulio Neglia: Wladimir

Uccio De Santis: agente immobiliare

“Come è andata con la Ferilli? Con Sabrina è andata benissimo, non avevamo mai lavorato insieme. Credo che non mi sia mai accaduto di sentire la famigliarità in pochissimo tempo. Da lì l’idea di usare i nostri nomi veri nel film”, le parole di Sergio Castellitto. Sabrina Ferilli: “Grande trasporto con Sergio. Una cosa rara”.

Dove vedere il film in tv e live streaming

Abbiamo visto il cast di Ricchi di Fantasia, ma dove è possibile vedere il film in tv o streaming? Come detto, la commedia va in onda stasera, mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Ricchi di fantasia sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

