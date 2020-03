Ricchi di fantasia: trama, cast, trailer, curiosità e streaming

Stasera, mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ricchi di fantasia, film del 2018 (l’opera seconda di Francesco Miccichè) con protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla pellicola in onda stasera su Rai 1.

Trama

Il carpentiere Sergio (Sergio Castellitto) e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere.

Un giorno però i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi, facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti.

Dopo un po’ però Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Cast

Di seguito il cast completo del film Ricchi di fantasia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli (attore-ruolo):

Sergio Castellitto: Sergio

Sabrina Ferilli: Sabrina

Valeria Fabrizi: Carmen

Matilde Gioli: Letizia

Antonio Catania: Pallavicini

Antonella Attili: Sonia

Gianfranco Gallo: Saverio

Paolo Calabresi: Nando

Paola Tiziana Cruciani: moglie di Sergio

Luigi Imola: Brando

Siria Simeoni: Angela

Vincenzo Sebastiani: Artemio

Emmanuel Dabone: Wambua

Giulio Neglia: Wladimir

Uccio De Santis: agente immobiliare

Trailer

Ecco il trailer di Ricchi di Fantasia:

Curiosità e location

Le riprese del film sono iniziate il 20 settembre 2017 a Polignano a Mare. Il film è stato girato nei comuni di Accadia, Monopoli, Carovigno e Roma.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, ed è realizzato col supporto logistico di Apulia Film Commission e l’impiego di 31 lavoratori pugliesi.

Potrebbero interessarti “Molti giovani malati”. Il giornalista Giorgino piange in diretta durante il tg: “Scusate” Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2020 Il cacciatore 3 si farà? Cosa si sa della terza stagione della serie tv

Ricchi di fantasia è il film più visto tra quelli girati in Puglia nel 2018.

Dove vedere Ricchi di fantasia in tv e live streaming

Il film, come detto, va in onda stasera, mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. La commedia sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO