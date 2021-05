Reunion Friends: trailer, anticipazioni, guest star, dove vederla in Italia

La reunion di Friends è quasi realtà. Dal 27 maggio 2021, a 17 anni dall’ultima puntata della miglior sitcom di sempre, sarà visibile su HBO Max (solo negli Stati Uniti). Per vederla in Italia bisognerà aspettare ancora un po’. Nel frattempo HBO ha pubblicato il video trailer dell’appuntamento più atteso dell’anno da milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla reunion di Friends.

Il trailer

Nelle scorse ore HBO Max, la piattaforma di streaming (anche) del canale NBC, quello che dal 1994 al 2004 ha trasmesso Friends, ha diffuso il trailer della reunion.

La prima cosa che si nota dal trailer è quella più scontata: i protagonisti sono invecchiati, in particolare gli uomini: Matt “Joey” LeBlanc ha preso qualche chilo e ha i capelli bianchi, Matthew “Chandler” Perry ha perso qualche capello, David “Ross” Schwimmer ha qualche ruga ed è più “gonfio”. Decisamente più in forma le ragazze: Aniston, Lisa “Phoebe” Kudrow e Courteney “Monica” Cox sono ancora bellissime, e il tempo è stato decisamente più clemente.

Ma come sarà la reunion di Friends? In base al trailer si capisce che non si tratta di un remake, un sequel o una nuova puntata, ma una riunione del cast, che mostrerà i nostri beniamini come sono oggi, a ricordare quei dieci anni in cui hanno conquistato il mondo, a ripescare vecchie battute e in generale a rievocare lo show.

Le guest star

Alla reunion di Friends parteciperanno anche diverse guest star? Tra i personaggi ricorrenti due sono i nomi “caldi”: James Michael Tyler e Maggie Wheeler. Tyler era Gunther, il barista ossigenato del Central Perk che era segretamente – più o meno – innamorato di Rachel. Wheeler invece era la già nominata Janice, prima fidanzata di Chandler e avventura temporanea anche di Ross. Altri volti molto noti ai fan di Friends sono quelli di Elliott Gould e Christina Pickles, il padre e la madre di Ross e Monica; Tom Selleck, che oltre a essere amico del signor Geller è per diverse puntate anche fidanzato di Monica; e Reese Witherspoon, la sorella di Rachel.

I fan più accaniti riconosceranno anche Larry Hankin, il signor Heckles, il burbero inquilino che abita sotto Monica e Rachel e che si vede quasi sempre in accappatoio; e Thomas Lennon, ovvero Randall, quello che secondo Joey era il suo “gemello di mani”.

Bisogna aver visto ogni puntata almeno due volte per ricordarsi invece di Cindy Crawford, che era citata da Chandler nella lista di donne per cui avrebbe tradito l’amata Monica (insieme a Kim Basinger, Halle Berry, Yasmine Bleeth e… Jessica Rabbit). Non è mai comparso in Friends David Beckham, che però è un grande fan della sitcom e sarà ospite nella reunion. A completare la lista delle guest star presenti alla reunion di Friends ci sono ancora: la popstar Justin Bieber, la boyband sudcoreana dei BTS, la modella e attrice Cara Delevingne, la cantante e attrice Lady Gaga, Kit “Jon Snow” Harington, la star di The Mindy Project Mindy Kaling e l’attivista Malala Yousafzai. A condurre lo show, infine, ci sarà il comico James Corden.

Quando esce la reunion di Friends in Italia?

Ma veniamo alla domanda principale che si stanno facendo i fan italiani della serie tv: quando esce la reunion di Friends in Italia? Come detto, l’evento sarà visibile negli Stati Uniti su HBO Max da giovedì 27 maggio 2021. In Italia, invece, dove HBO Max non è accessibile, è probabile che vedremo lo show nelle prossime settimane. Dove? Alla domanda non c’è ancora una risposta ufficiale. In pole, secondo dei rumors, ci sarebbero Sky, Prime Video e Netflix. Chi la spunterà?