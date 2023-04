Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata, 2 aprile

Stasera, 2 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la settima e penultima puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al porto viene ritrovato il fuoristrada usato dalla banda per investire Ausiello, all’interno del quale la scientifica trova l’ugello di una bombola da sub. Alessandro è convinto che il prossimo colpo avrà a che – fare con l’acqua, ma nessuno è disposto ad aiutarlo a individuare un possibile obiettivo. Intanto, Cristiana, che ha ripreso a drogarsi, fa perdere le sue tracce al figlio. Mentre Alessandro le fa promettere di non avvicinarsi al bambino finché non si sarà completamente disintossicata, Diego va a cercare la madre ma si imbatte in Tarek e, deciso a scoprire come mai è già stato scarcerato, Diego lo affronta con una pistola. Vorrebbe solo spaventarlo, ma inavvertitamente fa partire un colpo. L’ottava e ultima puntata andrà in onda domani, lunedì 3 aprile.

Resta con me: il cast

Abbiamo visto la trama della settima puntata di Resta con me, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Come detto, il protagonista della fiction è Francesco Arca. Al suo fianco tanti altri attori come Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva che abbiamo conosciuto a Sanremo 2023. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori:

