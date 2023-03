Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, domenica 12 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della quarta puntata, indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso erano presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro, anche alla luce di quanto è successo, rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che nelle file della polizia ci sia una talpa.

Nel secondo episodio della serata, Scudieri ne parla con Nunzia, il capo della Mobile, che avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti. Nel frattempo, di fronte al rifiuto di Diego di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare.

Resta con me: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta di Resta con me, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Come detto, il protagonista della fiction è Francesco Arca. Al suo fianco tanti altri attori come Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva che abbiamo conosciuto a Sanremo 2023. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori:

Francesco Arca

Laura Adriani

Antonio Milo

Maria Pia Calzone

Arturo Muselli

Raffaella Rea

Liliana Bottone

Mario Di Leva

Chiara Celotto

Amedeo Gullà

Angela Ciaburri

Claudia Tranchese

Streaming e diretta tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.