Resta con me streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata, 3 aprile

Stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda la domenica o lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Resta con me streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Resta con me, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: sedici episodi): la prima puntata andrà in onda domenica 19 febbraio 2023; la quarta e ultima andrà in onda lunedì 3 aprile 2023. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli (attenzione: potrebbe variare):