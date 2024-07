Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 7 luglio 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 7 luglio 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,55. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 7 luglio 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Si tratta di repliche delle migliori inchieste trasmesse durante questa edizione. Oggi vedremo: l’Anas, la più grande stazione appaltante del Paese finita nel mirino della Procura di Roma per presunta corruzione. E poi si parla di vino: è sempre dalla vigna alla bottiglia? E infine il problema della neve programmata: quanto ci costa?

Report vi aspetta questa sera, domenica 7 luglio 2024, in prima serata dalle ore 20,55 su Rai 3.