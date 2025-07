Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 6 luglio 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 6 luglio 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 6 luglio 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Tra i servizi proposti stasera, Grosso guaio a Chinatown in cui si indaga sulla rete di interessi e di potere messa in piedi dalla Cina nel mondo. Cosa lega le fabbriche di Prato con i commissariati clandestini della polizia cinese a New York? Quali interessi si muovono tra Wenzhou e il porto di Trieste? E ancora: ne Il medico della mutua si tenta di far luce su Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e fondatore dell’università telematica Niccolò Cusano mira a costruire nella città che amministra una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale. Ne La mancetta si torna a parlare del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, mentre in Mare… profumo di gare si approfondisce il tema delle concessioni balneari.