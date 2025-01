Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 26 gennaio 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 26 gennaio 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 26 gennaio 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Alla vigilia dello scorso Natale, Daniela Santanchè aveva annunciato la vendita di Visibilia a una misteriosa società anonima svizzera, la Wip Finance. Con l’inchiesta “Il santo patron”, di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi, “Report” ha scoperto chi si nasconderebbe dietro la Wip Finance, e la sua identità getta pesanti ombre sull’intera operazione. Sullo sfondo ci sarebbe, infatti, la storia di una frode da 40 milioni di euro, 98 società fantasma e soldi che da anni arriverebbero dalla Svizzera in Italia per fondare aziende che poi restano inattive. “Report” ha ricostruito l’intera rete finanziaria che avrebbe portato alla nascita di Wip Finance e all’operazione per l’acquisizione di Visibilia, intervistando tutti i protagonisti. L’altro mistero legato alle società di Daniela Santanchè è la società di Dubai, Negma, che avrebbe distrutto il valore azionario di Visibilia e di un’altra ventina di società italiane. A partire da Illa, eccellenza made in Italy delle pentole, finita due anni fa nelle mani della finanziaria emiratina e di una società che sarebbe riconducibile a Daniela Santanchè.

A seguire, con “Il ponte delle ombre” di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Enrica Riera, “Report” torna a occuparsi del progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina, con un approfondimento sul presunto ruolo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nelle verifiche in tema di rischio sismico dell’area su cui dovrebbero sorgere i piloni portanti dell’infrastruttura.

E ancora, “L’eletto”, di Giulia Presutti con la collaborazione di Madi Ferrucci: il 17 gennaio la Giunta delle Elezioni della Camera ha ratificato l’elezione di Andrea Gentile: dopo un passaggio in Aula, infatti, il candidato di Forza Italia alle scorse politiche entrerà ufficialmente alla Camera. Perderà il posto Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto alla Giunta la riapertura di un campione di schede valide per completare la lunga istruttoria svolta in seguito al ricorso presentato dal suo avversario. I membri della Giunta hanno votato, negando al Movimento 5 Stelle un ulteriore approfondimento, e accogliendo così in toto il ricorso di Gentile.

Si chiude con “Lab Report: sanità all’abruzzese” di Giulia Presutti con la collaborazione di Madi Ferrucci. In Abruzzo, la sanità rappresenta circa l’80% del budget regionale. Negli ultimi anni però, alcuni ospedali e Asl della regione sono stati coinvolti in inchieste giudiziarie. Il pronto soccorso di Pescara è oggetto di un’indagine della Procura per via delle liste d’attesa che vedono i pazienti sostare a lungo nei corridoi prima di essere accolti nei reparti specialistici. Intanto però, la Regione ha assegnato 20 milioni di euro di Budget Alta Specialità alle cliniche private per svolgere prestazioni complesse e combattere la mobilità sanitaria. Fra le cliniche finanziate, anche quella nella quale lavora come chirurgo l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, che per questo è indagato dalla Procura dell’Aquila. Per gli appalti alla Asl di Pescara, è coinvolto in un’indagine anche il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, che aspetta l’inizio del processo per turbativa d’asta e corruzione. Report vi aspetta questa sera, domenica 26 gennaio 2025, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.