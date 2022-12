Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 26 dicembre 2022 su Rai 3

Questa sera, lunedì 26 dicembre 2022, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 26 dicembre 2022 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Le telecamere di Report sono andate a Mosca per provare a capire se il potere di Putin è davvero in crisi. Gli inviati di Sigfrido Ranucci hanno poi scavato a fondo sui prezzi delle materie prime che aumentano e perché. La squadra di Report è stata anche a Kyiv nei giorni dell’attacco russo al centro della Capitale per raccontare la resistenza del calcio ucraino sotto le bombe. Report vi aspetta questa sera, lunedì 26 dicembre 2022, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.