Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 ottobre 2021, su Rai 3

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 25 ottobre 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 25 ottobre 2021, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 25 agosto 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Stasera alle 21,20 su Rai 3 andrà in onda un’inchiesta su Astrazeneca il vaccino scelto inizialmente dall’Italia e ora di fatto praticamente abbandonato, dopo aver cambiato infinite raccomandazioni sull’uso. Quali sono gli errori commessi? quanto ha influenzato un’errata comunicazione? cosa sappiamo oggi degli inusuali e rari effetti avversi. Qual è la bilancia rischi benefici e come è stata usata per guidare le scelte sulla salute pubblica? Claudia Di Pasquale è andata in Germania, paese che a marzo ha fatto da apripista per la sospensione di Astrazeneca. E in Inghilterra dove è stato sviluppato questo vaccino per cercare di capire qualcosa su tutta questa vicenda.

Si passa poi a una vicenda in cui malati e pellegrini, fedeli e volontari di Lourdes hanno pagato le conseguenze di un caso giudiziario. Il 4 ottobre scorso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio quattro persone e ne ha condannata una quinta a poco meno di due anni di reclusione. Le accuse vanno dall’appropriazione indebita al riciclaggio, ma quello che più colpisce sono le vittime: i tanti che, negli ultimi dieci anni, si sono affidati all’Unitalsi, la più importante associazione cattolica che da oltre un secolo organizza i viaggi dei malati nel Santuario francese.

I principali accusati sono Alessandro Pinna e Emanuele Trancalini, per anni presidenti della sezione romana di Unitalsi, rinviati a giudizio per aver distratto dalle casse dell’Associazione quasi 2 milioni di euro, parte dei quali, secondo l’accusa, sarebbero stati riutilizzati per acquistare una villa in Sardegna, attraverso centinaia di assegni girati su conti correnti di amici, parenti, collaboratori e complici.

Infine in Bassa Valle Stura, in provincia di Cuneo, dove ogni giorno circa mille tir attraversano il centro di alcuni comuni montani. La maggior parte di questi mezzi transita da e verso le Fonti di Vinadio, meglio conosciute come acqua Sant’Anna. Questo transito sta rendendo difficile la vivibilità in questi comuni per l’inquinamento acustico e ambientale. Un monitoraggio dell’Arpa ha paragonato la qualità dell’aria di uno dei comuni più colpiti da questo passaggio a quella di una città come Torino, tra le più inquinate d’Italia. Report vi aspetta questa sera, lunedì 25 ottobre 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.