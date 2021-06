Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 21 giugno 2021, su Rai 3

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 21 giugno 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 21 giugno 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 21 giugno 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Report vedremo l’inchiesta Dio Coca Cola di Claudia Di Pasquale con un viaggio negli Stati Uniti, nella sede storica di Atlanta, dove c’è la cassaforte che conserva la sua formula magica, il primo segreto del suo successo. L’inviata di Report ha viaggiato tra Canada, Messico, Colombia, Mauritania e poi negli stabilimenti italiani di Nogara (VR), Oricola (AQ), Marcianise (CE) e nella Sibeg di Catania. Sotto la lente di Report tutte quelle strategie che hanno consentito alla Coca Cola di mantenere il primato per centotrenta lunghi anni.

Poi a Report oggi – 21 giugno – si parlerà ancora di cibo con “Il cacao Amaro” di Emanuele Bellano un settore da oltre 100 milioni di dollari diviso in una decina di gruppi e il prezzo del cacao è stabilito nelle borse di Londra e New York attraverso strumenti finanziari trattati non solo dai produttori di cioccolato ma anche da fondi speculativi che acquistano e vendono enormi quantità di materia prima, allo scopo di ottenere plusvalenze finanziarie. Le grandi piantagioni invece si trovano in paesi poveri dell’Africa Occidentale e del Sudamerica. E qui entrano in campo tre grandi gruppi internazionali di certificazione etica, che dovrebbero garantire ai consumatori che il cioccolatino non sia stato prodotto facendo lavorare i bambini o distruggendo l’ambiente.

Bernardo Iovene ci porterà poi nella Frazione di Prosecco dove tra DOC e DOCG, si vendono 510 milioni di bottiglie, e la richiesta supera l’offerta. Gli ettari coltivati a prosecco sono arrivati a 30.000, erano circa 10.000 nel 2009. Ormai si parla di monocoltura, ma il rovescio di questo successo sono colture intensive a ridosso di case, scuole e impianti sportivi che nel periodo dei trattamenti con i pesticidi creano problemi agli abitanti delle zone in provincia di Treviso…

Infine il servizio Goccia a goccia di Giuliano Marrucci si guarderà alle tecniche di irrigazione, riuso delle acque reflue in agricoltura, giganteschi impianti per la desalinizzazione e una lotta senza frontiere alle perdite della rete, Israele oggi, nonostante il clima arido, la continua crescita demografica, ha più acqua di quanta ne consumi. In Italia, invece, di acqua ce ne sarebbe, ma ne sprechiamo una quantità spropositata, soprattutto in agricoltura. Per fortuna negli ultimi anni con i servizi ecosistemici aiutano l’agricoltura a diventare prima custode d’acqua. Report vi aspetta questa sera, lunedì 21 giugno 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.