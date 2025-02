Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 2 febbraio 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 2 febbraio 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Dalle infiltrazioni mafiose nella tifoseria e dai segreti finanziari dell’Inter ai nuovi retroscena sulla vendita di Visibilia che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Nella puntata di questa sera di Report, Sigfrido Ranucci presenta le inchieste “Il derby d’Italia”, “Vino in serra”, “Benessere parlamentare”, “Il seme della discordia” e “Questione di fiducia”.

In quest’ultimo servizio Giorgio Mottola approfondisce la vicenda della vendita di Visibilia da parte di Daniela Santanchè alla misteriosa Wip Finance, rivelando chi sarebbe il vero proprietario della società anonima svizzera.

Daniele Autieri invece, con l’inchiesta “Il derby d’Italia”, ricostruisce i risvolti inediti dell’inchiesta sulle infiltrazioni nella tifoseria dell’Inter e svela un collegamento tra le infiltrazioni della ‘ndrangheta emerse nel 2017 nella Juventus e quelle attuali nella città di Milano. L’inchiesta mette in luce le responsabilità dei Club e delle istituzioni sportive, tanto sul fronte criminale, quanto su quello finanziario.

Emanuele Bellano poi, con “Vino in serra”, approfondisce i metodi di produzione del Passito di Pantelleria, un vino dolce apprezzato in tutto il mondo, che si basa sull’appassimento delle uve di zibibbo, sfruttando il sole d’agosto dell’isola per poi stenderle sugli “stinnituri”, gli stenditoi in pietra esposti a sud tipici della tradizione. La lentezza del processo insieme ai rischi, alle difficoltà e al territorio geograficamente limitato, fa sì che questo vino arrivi a costare anche 65 euro a bottiglia. Ma il più grande produttore dell’isola ha da tempo adottato un altro metodo di essiccazione: le serre, dove le temperature superano i 60 gradi, riducendo i tempi ma intervenendo anche sul sapore delle uve appassite.

Con il servizio “Il seme della discordia” quindi Roberto Persia si occupa della riforestazione che, mentre le città metropolitane soffocano, rischia di restare una promessa vuota. Nel 2022, il PNRR prometteva 6,6 milioni di alberi con 330 milioni di euro. Nel 2024, l’obiettivo scende a 4,5 milioni di alberi e 210 milioni. Il problema? Mancano gli alberi. I tempi del PNRR hanno imposto una logica economica alla crescita degli alberi. Con una produzione insufficiente, si è optato per contare anche i semi, trasformando la riforestazione in un’operazione contabile. La Corte dei conti ha sollevato dubbi sulla gestione, ma il Governo ha eliminato il “controllo concomitante”, abdicando alla trasparenza.

Infine Giulia Innocenzi, in “Benessere parlamentare”, torna sulle donazioni per gli animali, chiedendosi se tutti i fondi arrivino davvero a destinazione. L’inchiesta di Report svela infatti delle spese sospette. Sono tanti i cittadini che con generosità donano in favore di associazioni che si battono per la protezione degli animali. Tutte le donazioni vanno a finire a destinazione? Grazie a documenti esclusivi, Innocenzi mostrerà spese anomale, di cui è andata a chiedere conto anche a un importante politico.

Report vi aspetta questa sera, domenica 2 febbraio 2025, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.