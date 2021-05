Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 17 maggio 2021, su Rai 3

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 17 maggio 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 17 maggio 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 17 maggio 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Report si toccheranno tanti temi d’attualità. La prima inchiesta si intitola Terra Felix di Bernardo Iovene con la collaborazione di Greta Orsi e Roberto Persia. 282 container di rifiuti scarti di raccolta differenziata, sono patiti da Salerno destinazione Tunisia peccato che qui sono stati dichiarati illegali con conseguente arresto del ministro dell’Ambiente e di altri funzionari della dogane e in cui è coinvolta un’azienda del salernitano che scarica tutte le responsabilità sulla Regione Campania. Report ha intercettato la stessa tipologia di rifiuti nelle campagne del foggiano e seguito con mesi di riprese insieme ai volontari di Acerra lo spargimento di finto compost sui campi della terra dei fuochi.

A Report poi andrà in onda L’aspettativa di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Federico Marconi e Giulia Sabella si parla dell’aspettativa sindacale per caprie se viene sempre tutto gestito nel modo giusto. Poi con “Gli autogrill dei segreti” di Walter Molino con la collaborazione di Federico Marconi, si torna sull’incontro di Renzi e la spia. Dopo la rivelazione di Report sul colloquio tra il senatore Matteo Renzi e il capocentro del Dis Marco Mancini all’autogrill di Fiano Romano, il governo Draghi ha diramato una nuova direttiva per regolamentare i rapporti tra politici e 007. Ma prima di questa direttiva, erano veramente possibili questo tipo di incontri?

Infine “Smart work in progress” di Max Brod con la collaborazione di Greta Orsi, saltato la scorsa settimana per parlare del fenomeno cresciuto in pandemia e che si divide tra chi ci credeva già da prima e chi ha paura dei furbetti e non si fida a lasciare a casa i lavoratori. Così cresce la richiesta di investigatori privati per spiare i dipendenti. Ma ci sono anche aziende che vedono aumentare la produttività grazie allo smart working e molti dipendenti hanno iniziato a scegliere le location più disparate per la loro postazione di lavoro: addirittura le navi da crociera. Report vi aspetta questa sera, lunedì 17 maggio 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.