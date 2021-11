Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 novembre 2021, su Rai 3

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 1 novembre 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 1 novembre 2021, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 1 novembre 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Stasera alle 21,20 su Rai 3 di parlerà della terza dose di vaccino anti Covid, che per ora viene somministrata alle categorie fragili e agli over 60, ma i contagi tornano a salire e l’ipotesi di un nuovo richiamo per tutti diventa sempre più probabile. Ma quanto dura davvero la protezione dei vaccini anti-Covid, e cosa sappiamo sull’utilità e la sicurezza del cosiddetto booster? Nella puntata di stasera, 1 novembre, in onda alle 21.20 su Rai 3, Report andrà negli Stati Uniti, dove con interviste esclusive ai commissari dell’Fda, l’agenzia regolatoria americana, si cercherà di raccontare gli interessi economici e le pressioni politiche che ci sono dietro una decisione che dovrebbe essere solo scientifica.

Le telecamere andranno anche in Israele dove si sostiene che la protezione del siero Pfizer sia svanita e per questo si sta immunizzando di nuovo la popolazione. E poi la questione Green pass, che il governo italiano ha deciso di estendere fino a 12 mesi. Spiegheremo su quali dati è stata presa questa decisione e se, alla luce delle ultime evidenze scientifiche, la certificazione verde crea davvero degli ambienti sicuri, e per quanto tempo. A capirlo ci avrebbe dovuto aiutare uno “studio fantasma” promesso dalle autorità italiane, di cui però si sono perse le tracce.

Mentre al Senato non passa il ddl Zan, il senatore Matteo Renzi si trova a Riyadh, in Arabia Saudita. “Report” si occuperà dei progetti dell’ex premier che sta per salire sul palco del Future Investment Initiative, organizzazione nella quale è membro del comitato esecutivo e che è direttamente riconducibile al principe saudita Mohammed Bin Salman. Andranno in onda delle parti inedite di una lunga intervista che Danilo Procaccianti ha tenuto con il senatore lo scorso maggio.

Dopo un’indagine durata oltre tre anni, a luglio la procura di Torre Annunziata ha arrestato 18 persone e denunciato proprietari di pescherie, ristoranti e centri di distribuzione ittica in tutta Italia con l’accusa di disastro ambientale, ricettazione e associazione per delinquere: reati commessi in relazione alla pesca illegale dei datteri di mare.

Report è in possesso di documenti inediti che consentono di ricostruire la rete di raccolta e vendita di questi molluschi. Infine, secondo le anticipazioni di stasera, la trasmissione si occuperà della salute delle donne, studiata per anni ponendo l’attenzione soprattutto sugli organi sessuali e riproduttivi. Le malattie, i sintomi, le cure sono state studiate prevalentemente sull’organismo maschile, traslando i risultati delle ricerche sulla donna, come se non ci fossero differenze.

Può accadere così che ad alcune donne colpite da Alzheimer sia diagnosticata la depressione o che altre colpite da infarto al miocardio finiscano ricoverate nei reparti di psichiatria. Simili errori si trascinano anche nello sviluppo di nuove terapie, quando i dati delle sperimentazioni farmacologiche effettuate su uomini e donne non sono analizzati separatamente. Report vi aspetta questa sera, lunedì 1 novembre 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.