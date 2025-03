Red: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Red, film del 2010 diretto da Robert Schwentke, basato sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner, pubblicato da DC Comics. Del cast fanno parte Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Helen Mirren, John Malkovich e Morgan Freeman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Moses è un ex agente della CIA ora in pensione che vive una vita tranquilla e solitaria a Cleveland. La sua routine viene interrotta solamente dal rapporto telefonico con una donna, Sarah, impiegata presso l’ufficio pensioni e contattata pretestuosamente da Frank ogni giorno. L’interesse tra i due è reciproco e da queste telefonate nasce un’affettuosa amicizia. Una notte, un commando di assassini dotati di equipaggiamento avanzato si presenta alla sua porta con l’intento di ucciderlo. Sopravvissuto all’imboscata e resosi conto di essere stato sorvegliato e che probabilmente anche la donna che ama è in pericolo, Moses raggiunge la donna e la porta con sé contro la sua volontà, legata e imbavagliata. Nel frattempo, William Cooper, agente della CIA, viene incaricato dal suo capo, Cynthia Wilkes, di uccidere Frank stesso.

Red: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Red, ma qual è il cast completo del film in onda stasera, 19 marzo, su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Frank Moses

Mary-Louise Parker: Sarah Ross

John Malkovich: Marvin Boggs

Morgan Freeman: Joe Matheson

Helen Mirren: Victoria Winslow

Karl Urban: William Cooper

Brian Cox: Ivan Simanov

Julian McMahon: vice presidente Stanton

Richard Dreyfuss: Alexander Dunning

Rebecca Pidgeon: Cynthia Wilkes

Ernest Borgnine: Henry

James Remar: Gabriel Singer

Emily Kuroda: Mrs. Chan

Jaqueline Fleming: Marna

Streaming e tv

Dove vedere Red in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 19 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.