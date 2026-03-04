Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 4 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio verrà dedicato agli sviluppi internazionali dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran. Nel corso della serata si analizzeranno, quindi, le ragioni dell’operazione, la risposta di Teheran e il rischio di un’ulteriore escalation nella regione, con le tensioni che coinvolgono il Golfo e le principali potenze globali. Inoltre, un approfondimento sulle reazioni della comunità internazionale e sulle possibili conseguenze per l’Europa e l’Italia. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Lucia Annunziata, Toni Capuozzo, Federico Rampini e Nathalie Tocci.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il mio nome è Riccardo Cocciante: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il mio nome è Riccardo Cocciante: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 4 marzo
TV / Stasera tutto è possibile 2026: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De Martino
TV / Stasera tutto è possibile 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Stasera tutto è possibile 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Vanina Guarrasi 2 – Un vicequestore a Catania: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Vanina 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione
Ricerca