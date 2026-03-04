Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 4 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio verrà dedicato agli sviluppi internazionali dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran. Nel corso della serata si analizzeranno, quindi, le ragioni dell’operazione, la risposta di Teheran e il rischio di un’ulteriore escalation nella regione, con le tensioni che coinvolgono il Golfo e le principali potenze globali. Inoltre, un approfondimento sulle reazioni della comunità internazionale e sulle possibili conseguenze per l’Europa e l’Italia. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Lucia Annunziata, Toni Capuozzo, Federico Rampini e Nathalie Tocci.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.