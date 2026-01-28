Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 28 gennaio 2026

Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera un’intervista a Flavio Briatore, con cui si discuteranno temi di attualità, analizzando il contesto economico e politico nazionale e internazionale, con approfondimenti sulle dinamiche più recenti del dibattito pubblico. E ancora, una pagina sulle polemiche in merito alla presenza dell’ICE in Italia in vista delle Olimpiadi invernali, per sostenere le operazioni di sicurezza delle delegazioni degli Stati Uniti, in seguito ai recenti episodi in Minnesota che hanno visto protagonisti alcuni agenti. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Mario Sechi, Claudio Cerasa e Mario Giordano.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.