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Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 18 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera andrà in onda un’intervista esclusiva al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. L’intervista sarà il cuore della puntata, con riflessioni sui principali dossier aperti in questi mesi: dalla politica estera alle dinamiche di governo. Spazio anche all’attualità più incandescente, con un’analisi sulla situazione in Medio Oriente e le conseguenze globali degli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele in Iran, un tema cruciale in un momento di forte tensione geopolitica. L’appuntamento non trascurerà la politica interna. La trasmissione proporrà un approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia. Inoltre, sarà dedicata una pagina al tema delle truffe e dei rischi per i cittadini.

Come di consueto, Giampiero Mughini offrirà il suo commento sull’attualità politica e culturale, mentre i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri restituiranno il polso dell’opinione pubblica italiana in un momento di grande fluidità politica. Tra gli ospiti del programma: Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giorgio Mulè, Anna Finocchiaro e Italo Bocchino.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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