15 ottobre 2025
TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

di Antonio Scali
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 15 ottobre 2025

Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata focus sulla fine del conflitto a Gaza, con un’analisi dei risvolti geopolitici dell’accordo siglato. Inoltre, spazio a un approfondimento sulla manovra economica su cui il Governo è al lavoro. E ancora, una pagina sul caso di Beatrice Venezi, la cui nomina a Direttore musicale al Teatro La Fenice di Venezia continua a suscitare polemiche.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
