Rapito: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 1 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Rapito, film del 2023 diretto da Marco Bellocchio, basato sul caso di Edgardo Mortara, un bambino ebreo di Bologna sottratto alla famiglia dalle autorità ecclesiastiche nel 1858, al fine di essere convertito al cattolicesimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1851. Edgardo Mortara è il sestogenito di Salomone Mortara, detto “Momolo”, e Marianna Padovani, ebrei di Bologna, città all’epoca sotto la sovranità dello Stato Pontificio. Credendolo malato e in fin di vita, la domestica cristiana Anna Morisi gli somministra in segreto il battesimo, per paura che alla sua morte vada a finire nel limbo.

Il bambino sopravvive, ma sette anni dopo Anna racconta del battesimo a Pier Feletti, capo dell’ufficio bolognese dell’Inquisizione: il sacramento avrebbe reso il bambino irrevocabilmente cattolico, e poiché le norme dello Stato Pontificio vietano che un cristiano sia cresciuto da non cristiani, Feletti decide di togliere il bambino alla famiglia. Il 24 giugno Edgardo Mortara viene quindi sequestrato dalla polizia pontificia e portato a Roma, dove soggiornerà nella Casa dei Catecumeni, il collegio destinato ai figli degli ebrei convertiti.

I genitori di Edgardo fanno di tutto per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul caso, provocando lo sdegno degli intellettuali europei e non. Questo fa però sì che papa Pio IX prenda a cuore la faccenda: il papato si trova infatti in un momento di forte crisi politica, in cui la figura del pontefice perde prestigio e autorevolezza; Pio IX oppone quindi una ferma reazione a tutte le accuse, occupandosi personalmente dell’educazione di Edgardo e facendogli somministrare un secondo battesimo che fughi ogni dubbio sulla sua appartenenza alla Chiesa Cattolica. Il bambino viene dunque plagiato e indottrinato: gli viene fatto credere che l’intera faccenda sia colpa dei genitori e che l’unico modo per tornare a casa sia diventare un perfetto cristiano.

Rapito: il cast

Abbiamo visto la trama di Rapito, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paolo Pierobon: Pio IX

Fausto Russo Alesi: Salomone Mortara

Barbara Ronchi: Marianna Padovani Mortara

Enea Sala: Edgardo bambino

Leonardo Maltese: Edgardo adolescente

Andrea Gherpelli: Angelo Padovani

Samuele Teneggi: Riccardo Mortara

Corrado Invernizzi: giudice Carbòni

Filippo Timi: cardinale Antonelli

Fabrizio Gifuni: Pier Gaetano Feletti

Paolo Calabresi: Sabatino Scazzocchio

Renato Sarti: rettore

Fabrizio Contri: avvocato Jussi

Streaming e tv

Dove vedere Rapito in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 1 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.