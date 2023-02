Chi Raoul Bova, il fidanzato di Rocio Munoz Morales

Chi è Raoul Bova, il fidanzato di Rocio Munoz Morales, l’attrice e conduttrice ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023? L’interprete spagnola, infatti, dal 2012 ha una relazione con il collega, conosciuto sul set del film Immaturi – Il viaggio, girato sull’isola greca di Paros. I due, inoltre, hanno due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018.

Attore e regista, nonché ex nuotatore, Raoul Bova nasce a Roma nel 1971. Parallelamente agli studi, intraprende la carriera sportiva nel nuoto vincendo, a 15 anni, il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso.

Abbandonato lo sport, nel 1991 inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come “aiutante” nel programma tv Scommettiamo che…?, mentre nel 1992 debutta sul grande schermo con una piccola parte nel film Mutande pazze di Roberto D’Agostino.

Nello stesso anno prende parte alla fiction Una storia italiana e al film Quando eravamo repressi. La notorietà arriva nel 1993 quando ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella pellicola di Carlo Venzina Piccolo grande amore.

Tre anni dopo è tra i protagonisti del film Palermo Milano solo andata e, subito dopo, della pellicola La Lupa, dove recita al fianco di Monica Guerritore.

Dopo aver lavorato nella serie La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani, ricopre il ruolo di Ultimo nell’omonima fiction che narra le vicende di Sergio De Caprio, il capitano dei carabinieri che arrestò Totò Riina. La serie, che ha un grande successo, ha avuto altre quattro stagioni, tutte interpretate da Raoul Bova.

Nel corso della sua carriera, Raoul Bova ha lavorato anche in alcune produzioni hollywoodiane, tra cui Avenging Angelo e Alien vs Predator.

L’attore ha recitato in numerose fiction italiane e pellicole. Ne citiamo solo alcune: da La finestra di fronte a Baarìa, da Immaturi a Scusa ma ti chiamo amore fino all’ultimo ruolo da protagonista nella serie tv Don Matteo in cui ha sostituito Terence Hill.

STREAMING E TV

Abbiamo visto chi è Raoul Bova, fidanzato di Rocio Munoz Morales, ospite al Festival di Sanremo 2023, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.