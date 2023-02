Chi è Rocio Munoz Morales ospite al Festival di Sanremo 2023

Chi è Rocio Munoz Morales, ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023 in onda su Rai 1 giovedì 9 febbraio? Si tratta di un’attrice, conduttrice e modella spagnola, che da diversi anni vive stabilmente in Italia.

Classe 1988, Rocio Munoz Morales nasce a Madrid pur essendo originaria del sud della Spagna. Sin da bambina studia ballo. Dopo aver studiato giornalismo, la giovane frequenta l’Accademia di recitazione.

Nel 2006 prende parte nelle vesti di ballerina professionista al tour mondiale di Julio Iglesias con il quale lavora diversi anni. La notorietà, invece, arriva poco dopo quando entra nel cast del programma tv Mira quién baila, l’edizione spagnola di Ballando con le Stelle, nelle vesti di insegnante di danza.

Nel 2009 debutta come attrice nella fiction La Pecera De Eva, in onda su Telecinco, mentre l’anno seguente ricopre il ruolo della protagonista della telenovela argentina di successo Casi Ángeles.

Parallelamente, Rocio Munoz Morales lavora anche come modella posando per alcune delle riviste del settore più note al mondo, divenendo anche testimonial di marchi quali Vodafone, McLaren Mercedes, L’Oréal, Nescafé e molti altri ancora.

Il successo in Italia arriva nel 2012 grazie al film di Paolo Genovese Immaturi – Il viaggio in cui ricopre un ruolo secondario. Dopo aver preso parte al film d’azione tedesco, The Glorious Seven, nel 2015 entra nel cast della fiction italiana Un passo dal cielo, dove recita al fianco di Terence Hill.

Nel 2015 conduce al fianco di Carlo Conti, Emma Marrone e Arisa il Festival di Sanremo, mentre nello stesso anno è la protagonista della miniserie di Rai 1 Tango per la libertà.

Tra le protagoniste della pellicola di Neri Parenti Natale da chef, nel 2017, nel 2020 conduce la maratona televisiva Telethon, mentre nel 2022 è nel cast della miniserie di Canale 5 Giustizia per tutti.

Vita privata: fidanzato e Instagram

In Italia, almeno inizialmente, Rocio Munoz Morales è diventata famosa anche per il suo fidanzato, ovvero l’attore Raoul Bova conosciuto nel 2012 sul set di Immaturi – Il viaggio. I due hanno due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018.

L’attrice e conduttrice ha un profilo Instagram seguito da oltre 600mila persone in cui condivide sia i momenti della sua vita professionale che quelli della sua sfera privata.