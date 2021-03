Random, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Random, giovane rapper diventato famoso sul palco di Amici Speciali, è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano Torno a te. Pseudonimo di Emanuele Caso è un classe 2001, per cui la sua età è di 20 anni. Originario di Massa di Somma (in provincia di Napoli), a due anni si trasferisce a Riccione: proprio in riviera maturerà la sua passione per la musica, specie per il rap. Al debutto sul prestigioso palco del teatro Ariston, saprà sicuramente conquistare con la sua freschezza e genuinità. Ma vediamo meglio chi è Random, la carriera, le canzoni e la vita privata.

Biografia

Emanuele Caso, questo il vero nome di Random, è nato nel 2001 a Massa di Somma (in provincia di Napoli). A due anni si trasferisce a Riccione. Lì scopre il rap e inizia così a improvvisare i suoi freestyle a incidere le sue prime canzoni, ma la svolta della sua carriera arriva quando incrocia la strada con il produttore Zenit. I due lavorano fianco a fianco e pubblicano presto un primo album, Giovane oro, che ottiene fin da subito ottimi risultati nel 2018.

Il 19 maggio 2019 Random pubblica il singolo Chiasso, un altro grande successo che viene certificato doppio platino e raggiunge la terza posizione nella classifica FIMI. L’11 ottobre 2019 pubblica il singolo Rossetto, in seguito certificato disco d’oro. Nel 2020 il rapper si fa conoscere dal grande pubblico partecipando allo show di Canale 5 Amici Speciali. Il 5 giugno 2020 pubblica il suo primo EP chiamato Montagne russe, che debutta al quinto posto della classifica FIMI. Nell’estate 2020 il singolo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa viene certificato disco di platino, così come Rossetto. Il 18 settembre esce il singolo Morositas. in collaborazione con Federica Carta. Il 9 ottobre esce il singolo Ritornerai 2. Random partecipa al Festival di Sanremo 2021 con il brano Torno a te. Una curiosità: il nome d’arte deriva dalla traduzione in inglese del suo cognome, Caso.

Random vita privata: chi è la fidanzata

Sulla vita privata di Emanuele Caso, in arte Random, non si sa molto. Attualmente dovrebbe essere single, anche se ha avuto una storia durata molto tempo e che lo ha fatto soffrire. Nonostante ciò, Random crede molto nell’amore e nei sentimenti in generale. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 286mila persone.

