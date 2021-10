Rambo – Last Blood: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo – Last Blood, film del 2019 diretto da Adrian Grunberg. La pellicola è il quinto capitolo della saga cinematografica su John Rambo, iniziata nel 1982 col film Rambo. Il titolo del film è un riferimento al titolo originale dell’adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Undici anni dopo gli eventi in Birmania, il veterano della guerra del Vietnam John Rambo eredita l’allevamento di cavalli del suo defunto padre a Bowie, in Arizona, e lo gestisce con la sua vecchia amica Maria Beltran e la nipote della donna, Gabrielle. Quest’ultima rivela a Rambo che una sua amica, Gizelle, le ha rintracciato in Messico il padre biologico, Miguel. Contro i pareri di Rambo e Maria, Gabrielle si reca segretamente in Messico per chiedere perché il padre anni addietro l’abbia abbandonata insieme a sua madre. Gizelle conduce Gabrielle nell’appartamento di Miguel, dove l’uomo le rivela che non le è mai importato davvero di lei e di sua madre. Gizelle porta Gabrielle col cuore spezzato in un club locale, dove viene drogata e rapita dai garanti di un cartello messicano. Nel frattempo, Maria informa Rambo della scomparsa di Gabrielle. Rambo si reca in Messico e interroga sia Miguel che Gizelle, la quale lo conduce al club dove Gabrielle è stata vista l’ultima volta e affronta El Flaco, l’uomo che ha parlato per ultimo con lei. Rambo viene immediatamente affrontato e picchiato dal cartello guidato da Hugo e Victor Martinez. Questi prendono la patente di guida, che rivela loro la posizione del ranch e una foto di Gabrielle, che Victor riconosce.

Rambo – Last Blood: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rambo – Last Blood, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: John Rambo

Paz Vega: Carmen Delgado

Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez

Adriana Barraza: Maria Beltran

Yvette Monreal: Gabrielle

Óscar Jaenada: Victor Martinez

Genie Kim: cliente del bar

Joaquín Cosío: Don Manuel

Streaming e tv

Dove vedere Rambo – Last Blood in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 15 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.